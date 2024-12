Rien ne va plus à Rennes pour Baptiste Santamaria

À 29 ans, Baptiste Santamaria est ce que l’on peut appeler un taulier de Ligue 1, fort de ses 236 matches de Ligue 1 sous les couleurs du SCO puis du Stade Rennais. En Bretagne depuis l’été 2021, le milieu, capable d’évoluer en sentinelle ou un peu plus haut sur le terrain, a su se rendre indispensable auprès de tous les coaches qu’il a côtoyés… jusqu’à l’arrivée de Jorge Sampaoli. Dès son arrivée, l’ancien coach de l’OM a fait des choix forts et a décidé de mettre de côté le natif de Saint-Doulchard qui n’a joué que 4 minutes en un mois et demi. En parallèle, Sampaoli a d’ailleurs déjà demandé à sa direction de recruter un joueur à son poste cet hiver…

Une situation intenable pour un joueur de 29 ans en pleine force de l’âge et qui n’aspire qu’à une seule chose : jouer. Selon nos informations, il y a clairement de l’eau dans le gaz entre Santamaria et le club Rouge et Noir. En ce sens, tout indique que le principal intéressé va faire ses valises cet hiver. Reste désormais à savoir où. La piste Saint-Etienne a été évoquée ces derniers jours, mais les émoluments du joueur (de l’ordre de 180 000 € par mois jusqu’en juin 2026) vont refroidir bien des ardeurs. Reste la piste menant à l’étranger, lui qui a déjà évolué durant une saison en Bundesliga du côté du SC Fribourg en 2020-21. Affaire à suivre donc…