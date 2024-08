Séville FC : Loïc Badé recale Stuttgart

Ses JO remarquables ont forcément attisé la convoitise. Important dans la quête de la médaille d’argent glané par l’équipe de France, Loïc Badé a été rayonnant en charnière centrale aux côtés de Castello Lukeba. Déjà auteur d’une saison réussie avec le Séville FC qu’il avait rejoint en 2022 après un passage rapide à Nottingham Forest, l’ancien roc du RC Lens tape dans l’œil de nombreuses formations. Ce samedi, nous vous contions en exclusivité que Stuttgart avait trouvé un accord avec le club andalou pour que le défenseur de 24 ans ne rejoigne l’autre côté du Rhin.

Dès lors, il fallait que ce dernier prenne la décision de rejoindre ou non l’équipe qualifiée en Ligue des Champions lors de cet exercice. Et alors que le deuxième de Bundesliga lors de la dernière saison représentait une belle destination sportive et était prêt à mettre 20 millions d’euros pour le recruter, le natif de Sèvres a finalement décliné cette proposition selon nos informations. Se sentant bien à Séville, le défenseur puissant de 1,91 m entend rester en Andalousie pour cette saison. Néanmoins, dans ce mercato estival un peu particulier, une opportunité de fin de marché n’est pas à exclure d’ici au 30 août à minuit.