Accord Séville - Stuttgart pour Loïc Badé

C’est ce qu’on appelle du rebond. Après un passage furtif à Nottingham Forest en 2022, Loïc Badé a su se remettre en selle du côté de Séville. Depuis son arrivée en Andalousie il y a un an et demi, l’ancien défenseur de Lens et de Rennes enchaîne, et continue de tisser sa toile avec application. Outre le sacre de son club en Ligue Europa en 2023, Badé a su confirmer et s’imposer la saison dernière comme un titulaire important du onze de Quique Sanchez Flores, malgré un collectif chancelant.

Cet été, le joueur formé au Havre a même connu une jolie parenthèse tricolore, qu’il n’aurait certainement pas imaginé vivre. Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, le sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry, avait en effet décidé de faire appel au Sévillan dans la peau d’un joker. Comme Lacazette et Mateta, Badé faisait ainsi partie des plus de 23 ans de l’équipe de France, et il a fait mieux que simplement «tenir son rang». Titulaire indiscutable, il a livré des performances solides, notamment face à l’Argentine en quart de finale. Ce qui n’a d’ailleurs pas échappé à certains clubs en Europe…

Le joueur n’a pas encore pris de décision

Selon nos informations, Loïc Badé plaît beaucoup en Bundesliga, un championnat qu’il n’a encore jamais connu dans sa carrière. Parmi les clubs intéressés : Stuttgart, qui tient même un accord avec Séville autour d’un transfert à 20 millions d’euros. Deuxième du championnat allemand l’an passé, l’équipe de Sebastian Hoeness a validé son billet pour la Ligue des Champions, quatorze ans après sa dernière participation.

Pour cette raison, les Die Roten veulent se montrer ambitieux sur le mercato, en témoignent les 26 millions d’euros dépensés pour recruter l’international allemand Deniz Undav, ou les 21 déboursés sur Ermerdin Demirovic, remplaçant de Serhou Guirassy. Le club allemand, qui a vendu son défenseur japonais Hiroki Ito au Bayern Munich, et son capitaine Waldemar Anton, à Dortmund, souhaite donc s’appuyer sur Badé en vue de la saison à venir. Flatté, le joueur reste en pleine réflexion, lui qui se dit heureux à Séville.