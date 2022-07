OL : le groupe pour défier l'Inter, Tolisso sur le retour

Alors que l'Olympique Lyonnais va se frotter aux vice-champions d'Italie, l'Inter Milan, ce samedi (20h30) dans le cadre d'un match amical de gala organisé à Cesena. Les Gones viennent de publier le groupe convoqué par Peter Bosz pour l'occasion, donnant au passage des nouvelles de plusieurs éléments.

La suite après cette publicité

Parmi les 21 joueurs retenus par le technicien néerlandais, on retrouve notamment la dernière recrue Nicolas Tagliafico, mais aussi les cadres Castello Lukeba, Houssem Aouar, Lucas Paqueta, Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette. Jérôme Boateng, Maxence Caqueret, Jeff Reine-Adélaïde et Romain Faivre sont quant à eux en soins, alors que Corentin Tolisso a repris de manière individuelle.