France - Kazakhstan : les compositions probables

Dernier rassemblement de l'année pour l'équipe de France. Quelques semaines après avoir remporté la Ligue des Nations 2021 en battant la Belgique et l'Espagne lors du Final Four, les Bleus sont de retour ce samedi pour une rencontre contre le Kazakhstan au Parc des Princes, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Avant de se déplacer en Finlande mardi, les champions du Monde en titre peuvent déjà valider leur billet pour le Mondial au Qatar en cas de succès du côté de la Porte d'Auteuil. Un match nul pourrait même suffire en fonction du résultat du match entre la Bosnie-Herzégovine et la Finlande un peu plus tôt dans la journée (15h).

Au match aller en mars dernier, les Bleus avaient d'ailleurs fait le boulot en s'imposant sur le score de 2-0 grâce à une réalisation d'Ousmane Dembélé et un but contre son camp de Sergey Maliy. Les hommes de Didier Deschamps espèrent donc encore s'imposer face à des Kazakhs, bon derniers du groupe D avec trois points et qui ont déjà dit adieu à la prochaine compétition internationale mais qui chercheront certainement à sauver l'honneur en gagnant au moins un match. Mais il faut toujours se méfier de son adversaire et le sélectionneur français va quand même sortir l'artillerie lourde pour tenter d'empocher les trois points.

Coman finalement titulaire en piston droit ?

Didier Deschamps va aligner un 3-4-1-2 avec son capitaine Hugo Lloris, toujours indéboulonnable, en tant que dernier rempart. La défense à trois sera composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez, avec ensuite la surprise Kingsley Coman à droite et Théo Hernandez à gauche comme pistons. Dans l'entrejeu, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot vont prendre place pour animer le jeu tricolore. Enfin, sur le plan offensif, Antoine Griezmann se placera derrière le duo Karim Benzema-Kylian Mbappé.

Dans les rangs kazakhs, Talgat Baysufinov va partir sur un 5-3-2 et Stas Pokatilov va commencer dans les cages. Au niveau de la défense, Marat Bystrov sera aligné à droite, tandis que Yan Vorogovskiy prendra lui place dans l'autre couloir. Aleksandr Marochkin, Sergey Maliy et Nuraly Alip seront eux dans la charnière centrale. Au milieu de terrain, Georgi Zhukov, Ramazan Orazov et Islambek Kuat seront titulaires, avec un duo Aleksey Shchetkin-Baktiyar Zaynutdinov en attaque pour tenter de percer les filets tricolores.