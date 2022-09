Nottingham Forest : l'arrivée de Loïc Badé toujours espérée

Comme nous vous le révélions ce matin, Nottingham Forest fait le forcing pour récupérer Loïc Badé. Alors que ce matin le deal paraissait assez facile à boucler (un prêt avec option d'achat), rien ne s'est vraiment passé comme prévu.

A 1h30 de la fin du mercato, il reste encore quelques détails à régler pour boucler l'opération et on reste confiant dans l'entourage du joueur, malgré le fait que Rennes patine dans sa quête d'un remplaçant à Badé. Tic Tac. Le compte à rebours est lancé mais du côté du club anglais, on attend et on espère toujours le joueur.