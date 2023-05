Ligue 1 : un petit PSG s’offre Auxerre et se rapproche du titre

La suite après cette publicité

Le onzième titre se rapproche pour le Paris Saint-Germain, mais il faudra encore attendre un peu. Ce dimanche, la victoire du RC Lens face au FC Lorient (3-1) venait mettre fin de manière précoce aux espérances franciliennes d’obtenir un sacre dans la soirée. Néanmoins, il fallait quand même faire le plein de point sur la pelouse de l’AJ Auxerre pour sécuriser un peu plus ce trophée pour la bande de Christophe Galtier. Pouvant reprendre six points d’avance à deux journées de la fin sur les Artésiens, le PSG optait pour un 3-4-3 avec un trident Lionel Messi, Hugo Ekitike et Kylian Mbappé devant tandis que Warren Zaïre-Emery faisait son retour dans le onze en tant que piston droit. Pour les Bourguignons, un 5-4-1 était choisi avec Lassine Sinayoko et Gauthier Hein pour épauler Nuno Da Costa seul en pointe.

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne fallait pas arriver en retard puisque Birama Touré se mettait vite en évidence (2e). Une première occasion pour les locaux qui était suivie par le festival Kylian Mbappé. Inspiré à l’entrée de la surface, il donnait le tournis à Gauthier Hein avant d’envoyer un missile dans la lucarne droite de Andrei Radu (1-0, 6e). Un but qui en cachait un autre puisque Lionel Messi trouvait Hugo Ekitike qui ne touchait pas le ballon et le laisser arriver dans les pieds de Kylian Mbappé plein axe. Ce dernier enroulait parfaitement au fond des filets (2-0, 8e). Une entrée en matière brillante pour le PSG qui passait ensuite dans une phase de gestion. Et cela profitait tout doucement aux Auxerrois.

À lire

L’OM souhaite piquer une pépite du PSG !

Auxerre a fait trembler le PSG !

Dans la machine à laver en début de match, Gauthier Hein enroulait du gauche, mais ne trouvait pas le cadre (17e). Puis il se procurait une nouvelle occasion après une talonnade de Nuno Da Costa, mais Gianluigi Donnarumma repoussait (28e). Le Paris Saint-Germain essayait de ne pas laisser trop le loisir à son adversaire et Lionel Messi répondait en obligeant Andrei Radu à la parade (31e). Juste après c’est Rayan Raveloson qui faisait passer une frayeur dans les rangs franciliens avec une lourde frappe sur la barre (38e). Nuno Da Costa avait lui aussi une belle possibilité de tromper le gardien, mais Gianluigi Donnarumma était impeccable (43e) alors qu’entre temps Hugo Ekitike avait manqué l’occasion de mettre fin aux espoirs de l’AJA (42e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 84 36 27 3 6 86 36 50 2 Lens 78 36 23 9 4 62 28 34 3 Marseille 73 36 22 7 7 66 37 29 4 Monaco 65 36 19 8 9 69 54 15 5 Lille 63 36 18 9 9 62 42 20 Voir le classement complet

Une première période rythmée à la suite de laquelle Auxerre revenait tambour battant. Trouvé en pleine course par Nuno Da Costa, Lassine Sinayoko relançait les siens d’une frappe croisée (2-1, 51e). Sur un fil, les deux formations rentraient dans un réel combat de boxe et se rendaient coup pour coup. Lancé en profondeur par Fabian Ruiz, Kylian Mbappé était devancé de justesse par Andrei Radu (58e). Dans la foulée, c’est Lassine Sinayoko qui passait tout proche de l’égalisation (65e). Mal en point, le Paris Saint-Germain continuait à concéder des occasions et Gauthier Hein tombait sur Gianluigi Donnarumma (75e). Dans les dernières secondes, Kylian Mbappé est passé proche du triplé (90e +4) et on se quitte finalement sur une victoire 2-1 du PSG. Leaders, les Franciliens ne sont qu’à un point du titre. Premier non relégable, Auxerre conserve toujours un point d’avance sur le FC Nantes.