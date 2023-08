Nice-OL : Laurent Blanc félicite ses joueurs

Ce dimanche, Lyon et Nice se sont quittés bons amis après une rencontre très triste. Alors que le spectacle n’a clairement pas été au rendez-vous, les Lyonnais peuvent se targuer d’avoir glané leur premier point de la saison lors d’un déplacement en terres niçoises qui n’est jamais facile à appréhender. Interrogé au micro de Prime Vidéo, Laurent Blanc préfère également voir le verre à moitié plein : «Nous sommes obligés de se contenter de ce point. Ce soir, nous avons préservé un match nul pas évident donc c’est plutôt Lyon qui a pris un bon point plutôt que Nice. Quand tu vois l’équipe alignée, nous avons des joueurs offensifs et nous avions des intentions pour jouer. Je pense que Nice avait regardé notre match contre Montpellier, je pensais qu’ils allaient nous mettre leur pression sur les dix premières minutes après nos erreurs. Ils nous ont finalement laissé jouer.»

Alors que ce point peut clairement sembler décevant, le technicien de 57 ans ne voit pas les choses. Pour le Cévenol, dans ce contexte compliqué pour ses joueurs, prendre ce point est une bonne chose peu importe la manière et il a tenu à féliciter les siens pour leur performance : «Nous n’avons pas été très précis dans nos passes, dans le jeu, nous avons bien défendu sur les coups de pieds arrêtés, ça n’a pas été le match de l’année mais vu notre situation, prendre un point, on va s’en contenter car les joueurs ont tout donné, je suis très satisfait de mes joueurs. Oui, mes joueurs manquent de confiance. Nous n’avons pas un capital confiance très élevé car depuis le début de la préparation, nous avons des matchs difficiles et les joueurs sont forcément impactés. Il n’y a que deux défaites mais quand tu perds à Strasbourg alors que tu domines, ça pèse mentalement. Nous avons des jeunes joueurs, il ne faut pas l’oublier. Je félicite mes joueurs ce soir.»