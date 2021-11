Serie A : la Juventus s'incline face à l'Atalanta

Suite de la 14e journée de Serie A ce samedi, avec le déplacement de l'Atalanta (4e, 25 pts) sur la pelouse de la Juventus (7e, 21 pts). Les Bianconeri restaient sur une lourde défaite en Ligue des Champions face à Chelsea (4-0), tandis que La Dea avait été tenue en échec par les Young Boys (3-3) et était invaincue depuis six matches en championnat. En cas de victoire, la Juve avait l'opportunité de revenir à un point des Bergamasques et pouvait compter sur Dybala pour cette rencontre, titulaire au coup d'envoi, tout comme Zapata du côté des visiteurs. Parfaitement lancé en profondeur par McKennie, Chiesa tardait trop et était finalement repris par Toloi alors qu'il se présentait seul face à Musso (20e).

Ce sont les Bergamasques qui prenaient l’avantage. Oublié par la défense turinoise aux 20 mètres, Zapata contrôlait, se retournait et trompait Szczesny d’une frappe puissante, avec l’aide de la barre transversale (0-1, 28e). En seconde période, le gardien de l'Atalanta détournait une belle frappe de Rabiot (65e). Malgré plusieurs situations dangereuses en leur faveur et six minutes de temps additionnel, les Bianconeri ne parvenaient pas à revenir au score. En toute fin de match, le coup franc de Dybala touchait la barre avant de sortir en six mètres (90e+4). Lors de la prochaine journée, la Juventus affrontera la Salernitana, l'Atalanta recevra Venise.

Le classement de la Serie A

Les compositions officielles au coup d'envoi

Juventus