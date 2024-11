Équipe de France : Philippe Diallo prend position dans l’affaire Deschamps/Mbappé

L’actualité de l’équipe de France est animée en cette fin d’année. Outre un France-Israël, prévu au Stade de France, jeudi 14 novembre, qui s’annonce très tendu, les Bleus de Didier Deschamps doivent assurer une place en phase finale de Ligue des Nations, sans Kylian Mbappé. Déjà absent alors qu’il était apte avec le Real Madrid en octobre, le capitaine des Bleus n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour les matches contre Israël et l’Italie. Une décision forte du sélectionneur français, qui laissait craindre d’une tension entre lui et son capitaine.

Au siège de la Fédération française de football, le président de la FFF, Philippe Diallo, est longtemps revenu sur ce sujet, en confirmant qu’il s’agissait d’une décision de Didier Deschamps : «En tant que sélectionneur, il a pris la décision de ne pas le convoquer pour ce rassemblement, dans l’espoir de le retrouver dès le mois de mars. Comme je le fais toujours, je soutiens les décisions prises par le sélectionneur. C’est le fruit de ses échanges avec Didier Deschamps qui a conduit à cette décision», a-t-il expliqué pour ouest-france, en assurant qu’il ne s’agissait pas d’une sanction.

Philippe Diallo soutient Didier Deschamps

Cependant, il assure que «c’est grâce à une bonne harmonie que l’équipe de France maintiendra son niveau de performance» et, donc, que Didier Deschamps a le dernier mot. Le tout, en précisant que cette décision pouvait également être sportive, en raison de son début de saison au Real Madrid, qui demande encore de l’adaptation. «Ce qui m’importe, désormais, est qu’il retrouve la pleine possession de ses moyens et qu’il l’apporte à l’équipe de France. On a la chance d’avoir une sélection nationale suffisamment riche pour se passer temporairement de l’un des meilleurs joueurs du monde et continuer à rester en haut», a ajouté Philippe Diallo.

Mais le président de la FFF a également tenu à défendre Kylian Mbappé, en maintenant qu’il devait rester capitaine des Bleus et qu’il a déjà prouvé tout son amour pour l’équipe de France. «Des joueurs comme Kylian Mbappé, il n’y en a pas beaucoup sur la planète. Je n’ai pas un mot de reproche à lui exprimer. L’équipe de France a besoin de Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé a aussi besoin de l’équipe de France». Une prise de parole mesurée, alors que Kylian Mbappé est resté très discret.