EdF : le post de Kylian Mbappé qui interroge…

Plus loin que la nature du post en elle-même, c’est surtout le timing de la publication qui interroge. Hier, on apprenait en effet la nouvelle absence de Kylian Mbappé dans la liste de Didier Deschamps. Si le sélectionneur des Bleus s’est évertué à répéter qu’il s’agissait d’un choix personnel, et non pas d’une demande de son joueur, qui, lui, voulait venir, la presse espagnole a rapidement contredit cette version.

Plusieurs journalistes ont ainsi affirmé que le Madrilène avait signifié à DD son besoin de retrouver sa meilleure forme, alors que d’autres allaient plus loin en indiquant qu’il n’avait pas envie de revenir en Bleus pour le moment. Au milieu de tous ces bruits de couloir, le joueur a en tout cas posté une publication adressée aux supporters madrilènes ce soir : «Madridistas, on se voit demain, tous ensemble comme toujours, allez Madrid», a-t-il écrit sur son compte Instagram, à la veille d’une rencontre de Liga face à Osasuna, ce qui n’est pas non plus l’affiche du siècle. Il ne l’avait par exemple pas fait avant d’affronter le Barça. À chacun son interprétation…