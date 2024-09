Le Real Madrid répond à la polémique sur Vinicius Jr

Si Kylian Mbappé a pu être critiqué pour son début de saison compliqué au Real Madrid, Vinicius Jr est également vivement décrié par la presse madrilène. Surtout après cette célébration face à la Real Sociedad, pendant laquelle il a fait le geste du "chut" au public rival. Les médias espagnols expliquaient même que le Brésilien avait perdu beaucoup de soutien en interne à cause de son comportement, mais Dani Carvajal, présent devant la presse ce lundi, a défendu grandement son attaquant.

«Les célébrations de Vinicius après son but ? Tout à fait compréhensible. On a entendu beaucoup d’insultes à son égard. Quand on le pique, il saigne. J’ai toujours été clair à ce sujet. Nous devons faire tout notre possible pour éviter le racisme sur les terrains de football», a défendu le capitaine madrilène. «Les insultes… personne ne pouvait les supporter, moi non plus. Le geste de mettre la main à la bouche est normal, à cause de tout ce qui se passe (…) Ce qui lui est arrivé depuis mon arrivée est quelque chose qui ne peut être toléré. Je comprends les sifflets… mais le vôtre n’est pas normal. Ils le font parce que c’est un danger et ils essaient de le distraire», a également défendu Carlo Ancelotti, au soutien de son numéro 7.