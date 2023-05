PSG : les conseils de Jérémy Menez sur le projet sportif

Depuis l’arrivée de QSI au PSG, le débat sur le projet sportif parisien est toujours d’actualité. Les années passent et les échecs en C1 s’enchaînent. Et comme si cela ne suffisait pas, les saisons parisiennes sont ponctuées de nombreux soucis extra-sportifs. De quoi forcément créer des tensions et d’animer les débats. Au micro de Telefoot, Jérémy Menez a donné quelques conseils aux dirigeants parisiens.

«Le plus important, c’est que quand des joueurs arrivent, ils se sentent vraiment concernés par l’histoire du club, et qu’ils aient envie d’écrire leur propre histoire. C’est au PSG de bien choisir ses cibles pour gagner la LDC… et pas que des noms !» Voilà qui est clair.

