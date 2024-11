Puma met fin à sa collaboration avec Israël

Alors que le conflit opposant Israël et la Palestine s’intensifie depuis plus d’un an, les voix montent de plus en plus face au désastre humain qui se déroule du côté de la bande de Gaza. Le Premier ministre d’Israël Benjamin Netanyahou fait d’ailleurs l’objet d’un mandat d’arrêt international pour crime contre l’humanité.

La suite après cette publicité

Cette fois, le football est également rattrapé par la situation géopolitique. En effet, la Fédération Israëlienne voit son sponsoring par Puma prendre fin le 31 décembre prochain et portera désormais un maillot conçu par l’équipementier italien Erreà.