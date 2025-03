Le PSG donne son plan pour battre Liverpool

C’est un match que tout le monde attend cette semaine. Le Paris Saint-Germain, invaincu depuis 4 mois, accueille Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions, au Parc des Princes. Et l’avis est unanime, il s’agit là des deux équipes les plus en forme sur la scène européenne ces derniers mois. « Si on peut dire que le PSG joue de manière positive et que le monde du foot a envie de voir ce match, c’est génial. Je pense sans aucun doute que c’est difficile que l’on puisse voir une meilleure rencontre, sur le papier. Ce sont deux équipes qui dominent bcp, demain il y aura deux idées, un peu différentes mais dominantes », a d’ailleurs lâché Luis Enrique en conférence de presse de veille de match.

Oui, sur le papier, il s’agit d’un affrontement spectaculaire et personne ne peut prédire à l’heure actuelle quelle équipe prendra le dessus. En tout cas, le plan du PSG est clair. « On doit pouvoir répéter le même comportement que l’on a eu depuis le début de la saison. Il n 'y a rien qui change. Il faut avoir plus le ballon qu’eux, avoir plus d’occasions, de défendre de manière efficace. Comme tous les autres matches. Évidemment, on sait qu’en face on a l’équipe la plus régulière depuis le début de la saison. Mais notre plan ne change pas », a vite expliqué Luis Enrique.

Le PSG sûr de ses forces

Peu avant lui, c’est João Neves qui s’était présenté face aux médias, et le discours ne variait pas d’un iota. « La meilleure façon de défendre sur ces joueurs, c’est d’avoir la balle. Il faut l’avoir, la garder, essayer de jouer au foot, de bouger, de faire vivre le ballon et produire du foot de qualité. (…) On va essayer de couper la possession adverse et de l’avoir le plus longtemps possible. Ils ont des joueurs de qualité, mais en tant qu’équipe, car c’est un sport collectif, je pense qu’on est meilleurs », a assuré le milieu portugais. Luis Enrique a détaillé un peu plus. « Ça va être un match disputé, compliqué. Bien évidemment il y a certaines différences entre les deux équipes, elle sait très bien attaquer sans forcément avoir le ballon, nous on a besoin d’avoir le ballon. Liverpool peut être dangereux sans avoir le ballon. On essaie d’imposer notre jeu en gardant le ballon. À partir de là il y a des nuances, chaque entraîneur essaie de faire de son mieux sur certains points. Liverpool a été très constant cette saison, on l’a tous vu ».

Garder le ballon, empêcher Liverpool d’installer son jeu, très bien. Mais justement, les Reds ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu’ils évoluent en contre. « C’est l’une des équipes les plus fortes en contre en Europe. On va chercher à garder le ballon mais il faudra faire attention à ne pas trop souffrir dans les transitions de l’adversaire. Ils ont des avions de chasse en attaque. Ce qui nous intéresse, c’est notre structure et notre style de jeu. Si on arrive à l’imposer, on pourra moins souffrir. On va devoir être à la hauteur des attentes mais c’est ce qui nous motive demain », a lancé le coach du PSG, plus que jamais confiant en ses troupes. Le PSG ne tremble pas.