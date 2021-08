Ligue 1 : Clermont impressionne encore, match fou entre Montpellier et Reims

Alors que l'Olympique Lyonnais a été humilié par le SCO d'Angers (3-0), ce dimanche de football se poursuivait avec le traditionnel multiplex Ligue 1. Ainsi, on retrouvait notamment le Stade Rennais qui voulait se reprendre après un match nul initial face à Lens (1-1). Opposé à Brest, le Stade Rennais voulait se rattraper avec ses ailiers Kamaldeen Sulemana et Jérémy Doku. Le second manquait d'ailleurs une grosse occasion de but rapidement (3e) alors que le premier est tombé sur Marco Bizot (9e). Actif et dominateur, le club coaché par Bruno Genesio ne lésinait pas sur les efforts avant finalement de baisser le pied. Cela offrait à Brest une période de domination marquée par la frappe de Franck Honorat (25e) et la tête de Steve Mounié toute proche de finir au fond (30e). Hugo Magnetti manquait lui le cadre dans la foulée (36e). Au retour des vestiaires, Rennes se remettait la tête à l'endroit, mais Marco Bizot dégoûtait encore Jérémy Doku (56e). Le temps s'écoulait contre les Rennais, mais finalement l'entrant Serhou Guirassy délivrait son équipe (1-0, 84e). Alors que la victoire était imminente, Jérémy Le Douaron accrochait le match nul dans ce derby breton (1-1, 90e +2). Deuxième match nul en deux matches pour les deux formations.

La suite après cette publicité

Battu par Marseille (3-2) malgré une belle prestation offensive, Montpellier voulait rectifier le tir contre Reims qui avait commencé par un match nul. Et pour y parvenir, les Héraultais ne perdaient pas de temps. Suite à un centre de Téji Savanier, Xavier Chavalerin se manquait et Nicolas Cozza en profitait pour ouvrir le score (1-0, 5e). Un avantage de courte durée puisque Hugo Ekitike régalait avant d'offrir une offrande à Moreto Cassama (1-1, 7e). Mieux, les Champenois prenaient l'avantage peu de temps après. Le Bissaoguinéen Moreto Cassama récupérait un ballon très haut avant d'inscrire un bien joli but (2-1, 26e). Dominateurs en première période, les joueurs de Montpellier réagissaient avec un but d'Andy Delort (2-2, 39e) sur corner. Une nouvelle boulette de Reims conduisait d'ailleurs au but de Gaëtan Laborde (3-2, 44e). Bien dans son match, Montpellier rentrait aux vestiaires en tête. Pourtant la reprise était rémoise avec l'entrée en jeu d'Ilan Kebbal qui a fait très mal à la défense. Prêté la saison dernière à Dunkerque, il s'illustrait en égalisant (3-3, 83e) et il a touché le poteau en fin de match (90e +3). Finalement, ce match se termine par un match nul 3-3.

Nantes et Clermont solides

Après avoir accroché l'AS Monaco (1-1) lors du match d'ouverture de cette Ligue 1 2021/2022, le FC Nantes recevait le FC Metz. Les Lorrains avaient aussi brillé en accrochant le champion de France en titre, le LOSC (3-3). Et dans le Stade de la Beaujoire, les Canaris débutaient idéalement la rencontre avec un fort pressing. Dominateurs, les hommes d'Antoine Kombouaré finissaient d'ailleurs par ouvrir le score suite à un centre de Moses Simon joliment coupé dans la surface par Randal Kolo Muani (12e). Fabio passait tout proche de doubler la mise (14e) et les ennuis ne s'arrêtaient pas pour Metz avec la sortie sur blessure de Kevin N'Doram (27e). Peu inspirés, les Messins touchaient néanmoins la barre suite à un centre de Thomas Delaine (36e). Mais encore une fois, Nantes était plus réaliste et au retour des vestiaires, les Canaris marquaient de nouveau. Moses Simon trouvait cette fois Ludovic Blas qui plaçait aussi sa tête (2-0, 49e). Maîtrisée, la seconde période permettait à Nantes de conserver cette jolie victoire 2-0.

Duel de promu, le match entre Clermont et Troyes s'annonçait prometteur entre deux équipes disposant d'une identité de jeu marquée. D'ailleurs il ne fallait que 12 minutes pour que Jim Allevinah ouvre le score, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu de Jodel Dossou. Ce match était plaisant, mais Issa Kaboré faisait tourner la rencontre à lui seul. Après avoir blessé Vital N'Simba, il était exclu pour une grosse faute sur Arial Mendy (33e). Clermont profitait de son avantage numérique pour prendre le jeu à son compte et cela débouchait sur le but de Mohamed Bayo (1-0, 53e). Le buteur ciblé par Bordeaux se montrait efficace et s'offrait même un doublé peu de temps après (2-0, 65e). Sérieux, Clermont conserve son avantage et s'impose donc 2-0 face à Troyes. Au classement, le promu est deuxième de Ligue 1 à hauteur d'Angers et du PSG.

Les matches de l'après-midi

Brest 1-1 Rennes : Jérémy Le Douaron (90e +2) pour Brest; Serhou Guirassy (84e) pour Rennes

Clermont 2-0 Troyes : Mohamed Bayo (53e et 65e) pour Clermont

FC Nantes 2-0 FC Metz : Randal Kolo Muani (12e) et Ludovic Blas (49e) pour Nantes

Reims 3-3 Montpellier : Moreto Cassama (7e et 26e) et Ilan Kebbal (83e) pour Reims; Nicolas Cozza (5e), Andy Delort (39e) et Gaëtan Laborde (44e) pour Montpellier

Le classement de la Ligue 1