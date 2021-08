Ligue 1 : l'Angers de Gérard Baticle humilie l'Olympique Lyonnais

L'Olympique Lyonnais se déplaçait au stade Raymond-Kopa ce samedi après-midi pour y affronter le SCO d'Angers dirigé par son ancien adjoint Gérard Baticle. Les Gones sortent d'une première à domicile cette saison ratée après avoir été tenus en échec par le Stade Brestois (1-1). Quant aux Angevins, ils sortaient d'une victoire sur le terrain du Racing Club de Strasbourg (0-2). Niveau compositions d'équipe, plusieurs changements à noter côté lyonnais : s'il a gardé son 4-3-3 habituel, Peter Bosz a effectué quatre changements par rapport au onze aligné face à Brest. Devant l'indiscutable Anthony Lopes, le capitaine Léo Dubois retrouve son couloir droit et laisse le côté gauche à Maxwell Cornet. Le milieu à 3 est également modifié : les Brésiliens Bruno Guimarães, médaillé d'Or aux JO de Tokyo, et Lucas Paqueta remplaçaient respectivement Thiago Mendes et Maxence Caqueret. Pas de Cherki à gauche de l'attaque, mais bien l'Algérien Islam Slimani, titularisé aux côtés de Karl-Toko Ekambi à droite et Moussa Dembélé en pointe.

Côté Scoïste, Gérard Baticle faisait confiance à son 3-4-1-2 qui lui avait permis de repartir avec les 3 points de la Meinau. Un seul changement à noter : aux côtés de Thomas Mangani, il s'agissait de la première titularisation sous le maillot noir et blanc de Batista Mendy, arrivé libre en provenance du FC Nantes, qui remplaçait Waniss Taïbi dans le double pivot. Sinon, du classique : Paul Bernardoni dans les cages, derrière la charnière centrale Vincent Manceau, Ismaël Traoré (cap.) et Romain Thomas. Jimmy Cabot et Souleymane Doumbia occupaient les postes de piston droit et gauche. Enfin, l'ancien Lillois Soufiane Boufal était positionné en tant que meneur de jeu accompagnant la doublette offensive Angelo Fulgini et Mohamed Ali-Cho.

Des Lyonnais asphyxiés

Les premières initiatives offensives provenaient des locaux par l'intermédiaire de Doumbia, bien lancé dans la surface de réparation, mais la prise à trois lyonnais neutralisait l'Ivoirien (2e). Seulement deux minutes plus tard, Traoré, déjà buteur contre Strasbourg la semaine passée, avait failli récidiver sur un coup-franc de Boufal, mais sa reprise ratée est tranquillement captée par Lopes (4e). Les Angevins tentaient d'exploiter les espaces dans le dos d'une défense adverse trop haute sur la pelouse, ce qui amenaient plusieurs contre-attaques. Cho avait failli tromper Lopes sur un centre-tir rentrant, détournée par une belle claquette du Portugais. La première occasion des visiteurs ne viendra qu'à la fin du dernier quart d'heure, avec une reprise acrobatique de Dembélé détournée par Bernardoni (13e).

Le gros pressing du SCO poussait les Rhodaniens à prendre des risques dans les premières relances, mais leur justesse technique leur permettait de sortir plutôt bien le ballon vers le milieu de terrain. Un travail qui s'avèrera payant : la belle récupération dans les 30 mètres adverses permet à Cabot de trouver Boufal au second poteau qui ouvre le score, profitant d'une sortie hasardeuse du portier portugais (1-0, 21e). Le temps passe dans cette première période, et les incursions dangereuses s'accumulent dans la surface de réparation (10e, 17e, 24e, 31e, 39e). Désintéressé du ballon, Marcelo n'était pas loin d'obtenir un carton rouge après un tacle sur Cho, mais le défenseur brésilien ne prenait qu'un jaune (33e), après celui de son compère en charnière centrale Lukeba (4e). La décision est contestée par Baticle depuis le banc, lui aussi averti par Clément Turpin (36e). Aouar réveille enfin ses coéquipiers à la fin du premier acte en lançant Toko-Ekambi qui s'emmêle les pinceaux devant le portier scoïste (45e). À la mi-temps, Angers mène plus que logiquement face à un OL coupé en deux et trop attentiste.

Angers confirme sa domination

Au retour des vestiaires, Bosz tentait d'apporter un électrochoc en réalisant deux changements : l'averti Lukeba laissait sa place à Sinaly Diomandé et Maxence Caqueret remplaçait Paqueta. Mais les Angevins continuaient de leur poser des problèmes en défense sur des ballons en profondeur pour Fulgini (47e), qui avait vu sa frappe croisée passer juste à côté du poteau droit de Lopes, et Cho (50e), qui entraînait un troisième jaune pour Cornet. Le but du break arrivait cinq minutes plus tard : Cho était bien lancé dans le dos du Brésilien, qui avait réussi à toucher le ballon avant le numéro 21 angevin, mais sa remise n'étaitt pas sur Lopes, qui voyait ce ballon partir dans ses buts (2-0, 54e). Les Lyonnais étaient dépassés défensivement, inefficaces offensivement. La frustration avait été concrétisée par une faute antisportive de Cornet, synonyme de second jaune et expulsion du latéral gauche après une énième course de Cho (65e). Bosz était obligé de sortir Slimani, auteur de la seule occasion lyonnaise en seconde période, pour les premières minutes en Ligue 1 d'Henrique.

Angers profitait de la supériorité numérique pour enfoncer le clou : remplaçant de Boufal (3 passes clés), le jeune Azzedine Ounahi (21 ans) n'était pas gêné pour ajuster Lopes et garantir les trois points pour les siens (3-0, 77e). Première apparition en Ligue et déjà premier but pour le Marocain. Sans aucune solution, les hommes du tacticien néerlandais ne faisaient que tourner le ballon, comme s'ils attendaient la fin de la rencontre. Déjà en difficulté, l'Olympique Lyonnais avait coulé en cette seconde période. Score final : 3-0. Angers est le leader provisoire de la Ligue 1 avant de se déplacer dimanche prochain au Matmut Atlantique des Girondins de Bordeaux (22.08, 15h). Avec seulement 1 point sur 6, l'OL va devoir passer la vitesse supérieure un peu plus tôt dans l'après-midi lors de la réception de Clermont au Groupama Stadium (13h).

Les compositions officielles au coup d'envoi :

La composition de notre équipe pour ce #SCOOL ! 🔴🔵 pic.twitter.com/Mog8ziNSGI — Olympique Lyonnais (@OL) August 15, 2021

