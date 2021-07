Kevin Gameiro revient à Strasbourg

La suite après cette publicité

Un véritable retour aux sources. Formé au Racing Club de Strasbourg Alsace et parti ensuite au FC Lorient et au Paris Saint-Germain, Kevin Gameiro avait derrière poursuivi sa carrière en Espagne en portant les couleurs du Séville FC, de l'Atlético de Madrid et dernièrement du Valencia CF. Après trois saisons passées là-bas, l'attaquant français s'est retrouvé libre cet été. Mais il a déjà retrouvé un club.

Car treize ans après avoir quitté le Grand Est, Kevin Gameiro est de retour puisqu'il vient de s'engager en faveur du RCSA qui a officialisé la nouvelle il y a quelques instants : « Libre de tout contrat, l'attaquant international français s'est engagé pour 2 ans avec le Racing. 13 ans après son départ, il retrouve le club qui l'a formé et qui lui a permis de devenir un joueur professionnel », indique le communiqué du club alsacien.

Le RCSA plutôt que l'OM

Auteur de 67 apparitions avec le Racing (16 buts, 1 passe décisive) lors de ses débuts chez les professionnels, Kevin Gameiro va donc retrouver son club formateur et la Meinau. Avec pour objectif de redonner un coup de peps au RCSA, qui a vécu une saison 2020/21 très compliquée avec cette quinzième place en Ligue 1, et une élimination en 32es de finale de Coupe de France contre le Montpellier HSC.

De son côté, le club strasbourgeois réalise là un très joli coup alors que Kevin Gameiro était aussi annoncé du côté de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Et après avoir perdu Kévin Zohi ou encore Idriss Saadi devant, le Racing Club de Strasbourg Alsace enregistre un renfort de poids pour son attaque. Un retour de Kevin Gameiro qui sera en tout cas suivi de très près dès le lancement de la nouvelle saison.