Barça : Xavi veut changer les règles sur les fautes de main

Ce jeudi soir le FC Barcelone affrontait le SSC Napoli au Camp Nou à l'occasion du match aller des barrages de l'Europa League. Menés au score, les Blaugranas sont revenus à hauteur de leurs adversaires grâce à un pénalty généreux sifflé après une main de Juan Jesus et transformé par Ferran Torres (1-1). Présent en conférence de presse d'après-match, Xavi, l'entraineur catalan estime justement que toutes les mains doivent être sifflées.

La suite après cette publicité

«Les mains, à mon avis, devraient toutes être sifflées. Toutes. Parce que c'est le foot. Et le mot le dit. C'est comme le basket, les pieds ne peuvent pas être utilisés. Alors pourquoi toutes les mains ne sont-elles pas sifflées au football ? C'est mon point de vue. Toutes les mains doivent être sifflées.», expliquait-il. Après s'être attaqué au problème des mains, l'ancien milieu de la Roja évoquait la durée d'un match, estimant qu'il y a trop de pertes de temps : «et puis le temps effectif entrerait en jeu. Plus de simulations, plus de perte de temps. On en finirait avec le "nous avons perdu 4, 3, 6, 10, 12 minutes". En temps effectif, je ne sais pas combien il y a, 30 ou 32 minutes peut-être. C'est à débattre, mais que le temps soit efficace. Comme cela, les pièges cesseraient.»