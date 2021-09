LdC : la réaction à chaud de José Fonte

Le capitaine du LOSC José Fonte a livré sa réaction à chaud après le match nul du LOSC à domicile contre Wolfsbourg (0-0), au micro de Canal Plus.

« Il n'y a pas de victoire au final, les 3 points, c'est le plus important. Il nous a manqué le but. La performance a été bonne, c'était le visage de Lille. Nous sommes très forts quand on travaille ensemble, c'est notre ADN. C'est 1 point. La vérité c'est que les occasions sont là. Il faut faire mieux », a-t-il déclaré, déçu du résultat mais fier du visage montré par son équipe.