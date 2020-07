Jirès Kembo Ekoko mis à l'essai à Sochaux

Libre de tout contrat depuis son départ de Bursaspor, en Turquie, l’attaquant formé au Stade Rennais Jirès Kembo Ekoko (32 ans) est mis à l'essai cette semaine au FC Sochaux qui évolue en Ligue 2.

La suite après cette publicité

L’attaquant de 32 ans, grand frère adoptif de Kylian Mbappé, (le père de Mbappé est le tuteur légal de Kembo) possède une solide expérience du haut niveau et a notamment disputé 110 matches de Ligue 1 pour 16 buts avec le club breton avant de partir à l'étranger aux Émirats, au Qatar et plus récemment en Turquie.