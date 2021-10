Saul Niguez est déjà dans le dur à Chelsea

Saul Niguez pensait se relancer à Chelsea mais c'est peu de dire que ses premiers pas sont pénibles. En sommeil ces derniers mois du côté de l'Atlético de Madrid, le milieu de terrain espagnol avait besoin de changements à 26 ans. «Je ne sais pas si j'aurais pu supporter une saison comme l'année dernière ou il y a deux ans mais j'avais besoin de me retrouver et la possibilité de Chelsea, champion d'Europe, s'est présentée. C'est la chose la plus compliquée, la décision de partir, parce que je pars seul sans ma femme et ma famille et je connais à peine l'anglais», constatait-il dès son arrivée à Londres.

En froid avec son entraîneur Diego Simeone, même s'ils ont « clarifié les choses » avant de partir en prêt avec option d'achat dans les dernières heures du mercato, Saul Niguez ne vit pas forcément la belle vie dans son nouveau club. On peut même dit qu'il connaît quelques galères. À vrai dire, il n'a presque pas joué depuis qu'il a posé ses valises dans son nouveau club. Il est pourtant apte mais il faut croire que le milieu de terrain est pour l'instant très loin dans la hiérarchie de Thomas Tuchel dans l'entrejeu. Preuve en est encore une fois durant la défaite de Chelsea à la Juve en Ligue des Champions mercredi dernier.

Resté sur le banc contre la Juventus

Privé de N'Golo Kanté, atteint par la covid-19, l'entraîneur allemand a titularisé Kovacic et Jorginho dans son 3-4-3, et Havertz et Ziyech un cran plus haut en soutien de Lukaku. Durant la rencontre, Saul Niguez est resté assis sur le banc, voyant tour à tour des joueurs à son poste entrés en jeu comme Ross Barkley et Ruben Loftus-Cheek, pourtant loin d'être des premiers choix. L'international espagnol (19 sélections, 3 buts) n'a plus joué depuis le 22 septembre; 76 minutes en League Cup dans un match contre Aston Villa traversé de manière assez quelconque. Et on ne devrait pas forcément le revoir ce week-end contre Southampton.

Dans l'esprit de Thomas Tuchel, il paye encore ses débuts manqués il y a presque un mois maintenant. Le 11 septembre dernier, il est titulaire pour son premier match contre ces mêmes Villans mais en Premier League cette fois. Après une première mi-temps catastrophique entre pertes de balle et erreurs manifestes, il est remplacé à la pause par Jorginho. Depuis on ne l'a plus revu en championnat. «Il touchait beaucoup trop le ballon, pensant qu'il avait du temps. Il ne prenait pas conscience de qui l'entourait et ses passes n'ont pas été bonnes», écrivait par exemple la presse anglaise.

Lancé trop tôt par Tuchel en Premier League

«J’avais l’impression qu’il avait du mal à jouer. Il y avait de grosses erreurs, des erreurs de passes, mais il a lutté avec l’intensité. Vous pouviez voir qu’il n’est pas complètement adapté, s'est justifié Tuchel après le match. C’est entièrement ma responsabilité. J’avais le sentiment qu’il pouvait débuter pour nous et jouer à ce niveau. J’ai alors pensé qu’il était peut-être mieux de le changer, mais cela ne change rien à la façon dont je le vois. C’est très difficile. Vous pouvez soit le faire, soit ne pas le faire. Je lui ai dit avant que c’était ma responsabilité. Il a eu un peu de mal, il a créé quelques demi-occasions pour Aston Villa.»

Sans doute lancé un peu trop tôt dans le grand bain de la Premier League, Saul Niguez ne s'attendant pas à connaître des débuts aussi compliqués. Alors qu'il est à la recherche d'une confiance perdue depuis des semaines maintenant, il va devoir mettre les bouchées doubles pour se faire une place dans l'effectif pléthorique de Chelsea. C'est aussi le rôle de Thomas Tuchel de relancer un joueur pétri de talents mais sur la pente descendante depuis trop longtemps maintenant. Réputé proche de ses joueurs, l'entraîneur allemand va devoir faire en sorte de créer un environnement rassurant et établir une zone de confort pour un joueur qui en a grandement besoin.