OL : Alexandre Lacazette est perdu

Interrogé sur les sollicitations dont il a fait l’objet cet été, Alexandre Lacazette avait clairement indiqué son envie de rester à Lyon. « Je me sens encore de jouer à Lyon et j’ai encore envie de profiter de mes partenaires, de mes amis et de ma famille qui sont sur Lyon. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis revenu. Ce n’était pas pour partir au bout d’un an ».

Néanmoins, le capitaine de 32 ans n’est pas au mieux. Le week-end dernier, il s’est distingué par son coup de sang sur Téji Savanier. Un geste que l’attaquant rhodanien a ensuite regretté. Mais selon RMC Sport, Lacazette aurait avoué en privé être perdu face au projet de John Textor dont les contours sont sans cesse modifiés. De quoi le pousser à reconsidérer à court ou moyen terme la question de son avenir ?