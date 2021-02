Ligue 1 : Lens s'offre Dijon et intègre le top 5, Nîmes enfonce Bordeaux, Metz surprend Nice

La 26ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche après-midi avec quatre matchs à 15 heures. Auteur d'un nul à Reims samedi dernier (1-1), le Racing Club de Lens accueillait le DFCO à Bollaert. L'objectif demeurait limpide pour les hommes de Franck Haise : renouer avec le succès pour entrevoir le top 5. Battu à domicile par Nîmes (2-0) le week-end dernier, Dijon devait absolument se relancer dans la course au maintien. Les Sang et Or décantaient la situation à la demi-heure de jeu par Fofana qui d'une belle volée du droit trompait Racioppi (1-0, 30e). Contre toute attente, Dijon recollait au score à l'heure de jeu par Ngonda Muzinga qui d'une frappe puissante surprenait Leca (1-1, 61e). Une égalisation qui réveillait les Lensois qui reprenaient l'avantage quelques secondes plus tard. A la réception d'un coup-franc frappé par Clauss, Banza d'une reprise du droit ajustait Racioppi (2-1, 64e). Le DFCO dans le dur devait achever la rencontre à dix après l'expulsion de Kamara (74e). Grâce à son onzième succès de la saison, le Racing Club de Lens se hissait à la cinquième place du classement.

Galvanisé par son succès à Dijon (2-0) le week-end dernier, le Nîmes Olympique recevait les Girondins de Bordeaux au stade des Costières. Une formation bordelaise qui a vécu une semaine compliquée en interne après son nul décevant face à l'OM (0-0) à neuf contre onze. Les Crocos démarraient idéalement la rencontre et ouvraient le score par Meling d'une belle frappe premier poteau qui trompait Costil (1-0, 14e). Les choses se corsaient pour les hommes de Jean-Louis Gasset qui évoluaient à dix suite à l'expulsion de Benito (68e). Trois minutes plus tard, Nîmes réalisait le break par Ripart à la réception d'un coup-franc frappé par Eliasson (2-0, 71e). Avec sa sixième victoire de la saison, Nîmes revenait provisoirement à deux longueurs au classement du premier barragiste Lorient.

L'OGC Nice n'y arrive plus

De son côté, le Racing Club de Strasbourg Alsace affrontait Angers à la Meinau. Les hommes de Thierry Laurey qui avaient triomphé à Metz dimanche dernier (2-1) pouvaient prendre leurs distances avec la zone rouge en cas de victoire. La donne s'avérait différente pour le SCO battu par Nantes à Raymond Kopa (1-3) qui pouvait effectuer un joli bond au classement en cas de résultat positif. Malheureusement, au terme d'un match plutôt ennuyeux, les deux équipes se séparaient sur un piètre match nul 0-0. Angers restait dixième et Strasbourg grimpait à la quinzième place au classement.

Enfin, l'OGC Nice qui restait sur deux défaites consécutives face au PSG (2-1) et l'OM (3-2) recevait le FC Metz à l'Allianz Riviera. Les hommes de Frédéric Antonetti surprenaient les Aiglons au quart d'heure de jeu grâce à Kouyaté opportuniste qui profitait d'une frappe tendue devant le but pour ajuster Benitez (0-1, 15e). Dans le dur, le Gym craquait une deuxième fois avant la pause. Udol côté gauche prenait tout son temps pour centrer, Gueye se jetait et marquait d'une belle tête décroisée (0-2, 37e). Sonnés, les hommes d'Adrian Ursea revenaient dans le match à l'heure de jeu. Bien lancé par Claude-Maurice dans la profondeur, Gouiri se faisait faucher dans la surface par Centonze et obtenait un penalty. L'attaquant niçois ne tremblait pas et transformait la sentence (1-2, 60e). Avec ce dixième succès de la saison, les Grenats se hissaient à la sixième place, Nice chutait au seizième rang.

Les résultats des matchs de 15 heures

Lens 2-1 Dijon : Fofana (30e), Banza (64e) pour Lens ; Ngonda Muzinga (61e) pour Dijon

Nîmes 2-0 Bordeaux : Meling (14e), Ripart (71e) pour Nîmes

Strasbourg 0-0 Angers

Nice 1-2 Metz : Gouiri (60e, sp) pour Nice ; Kouyaté (15e), Gueye (37e) pour Metz

