L’AS Saint-Étienne s’oppose au gouvernement français !

Alors qu’une proposition émanant du Sénat a envisagé la dissolution de plusieurs groupes d’ultras à travers le pays, comprenant parmi eux les deux principaux groupe de l’ASSE, le président stéphanois Ivan Gazidis s’est exprimé pour montrer l’opposition des Verts à ce texte de loi, jugeant la mesure «disproportionnée et inefficace pour lutter contre la violence et les discriminations dans les stades.»

«Nous avons décidé d’investir à Saint-Étienne du fait notamment de la riche histoire du club et du soutien fervent dont il fait l’objet à Geoffroy-Guichard, tout en ayant conscience des défis existants. Depuis, nous avons déployé des efforts considérables pour favoriser un dialogue direct, continu et constructif avec nos groupes de supporters, fondé sur la confiance mutuelle et le respect de nos valeurs», a expliqué le club dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Parmi les clubs concernés, le FC Nantes et le RC Strasbourg ne se sont pas encore exprimés sur la question.