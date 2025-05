L’AS Monaco donne des nouvelles de Samuel Nibombé

L’information faisait froid dans le dos et était parvenue ce jeudi soir : Samuel Nibombé, jeune espoir de l’AS Monaco, s’est effondré en plein match, victime d’un malaise. Le joueur de 17 ans avait été pris en charge par le staff médical, avait reçu un message cardiaque avant d’être évacué sur civière, reprenant ses esprits. Si l’on avait appris qu’il avait été conduit à l’hôpital, aucune information supplémentaire n’avait filtré depuis. Mais le club monégasque a donné des nouvelles rassurantes concernant le Belge.

Par un communiqué publié sur X, les pensionnaires du stade Louis II ont annoncé que le milieu de terrain se portait désormais bien : « l’AS Monaco est heureux d’annoncer que Samuel Nibombé va bien. Il a passé la nuit à l’hôpital, son état est stable et les nouvelles sont positives. Le Club tient à remercier chaleureusement la FFF et le Stade Rennais pour la qualité d’accueil et d’organisation de la rencontre, ainsi que pour la collaboration exemplaire entre les staffs des deux clubs. Enfin, le Club souhaite remercier chacun d’entre vous pour les messages de soutien reçus depuis hier soir. Daghe Samuel ! » De son côté, la famille, par le biais de Balikou Nibombe l’oncle du joueur, a tenu également à remercier tout le monde pour les nombreux messages de soutien envers Samuel. «La famille Nibombe tient sincèrement à remercier tout le monde pour leur soutien envers Samuel Nibombe. La famille témoigne encore sa gratitude et assure qu’il se porte beaucoup mieux». Reste désormais à voir quand Nibombé pourra faire son retour à la compétition.