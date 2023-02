Clermont-OM : Gastien l’a mauvaise contre l’arbitrage

Ce samedi soir, Clermont s’est incliné à domicile contre l’Olympique de Marseille sur le score de deux buts à zéro. Le premier but est un penalty consécutif à une main dans la surface suite à un coup franc de Ruslan Malinovskyi. Pour Pascal Gastien, le coach de l’équipe auvergnate, il n’y avait pas faute. Et il en existant même une déjà avant, pour les siens.

« Je pense qu’il y a penalty sur (Mateusz) Wieteska, il (Pau Lopez) lui met le poing dans la tête. C’est comme ça. La victoire de l’OM est dans la logique des choses. (…) Le premier but, c’est donné, il n’y a pas faute au départ, mon joueur ne va pas au contact, et ça finit par une main volontaire et un penalty. Mais il n’y a pas faute au départ de l’action. Enfin, ce n’est pas l’arbitre qui nous a fait perdre »

