Ballon d’Or : Christophe Dugarry détruit Kylian Mbappé et Didier Deschamps

Alors que la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 30 octobre prochain, les débats s’intensifient autour du futur lauréat. Le trio Messi, Haaland et Mbappé semble se dégager en nets favoris et plusieurs protagonistes proches du joueur du PSG militent pour le Français de 24 ans. Des prises de position qui insupportent Christophe Dugarry : «Ça me fait rire. Tu sens que c’est le bal des faux-culs. Les journalistes posent la question et tu ne sais pas s’ils le pensent vraiment. Tu vois ceux qui ont un certain courage et ceux qui en ont moins ! Il n’y a aucune franchise dans tout ça ! On pose la question à Deschamps mais je suis sûr qu’il n’en a rien à foutre, il ne faut pas qu’il vexe son joueur. Déjà qu’il ne marque pas un but en ce moment, il n’est pas très bien, il a peur de le vexer donc, il est obligé de faire une réponse entre deux…», a d’abord précisé le Champion du monde 1998 sur les ondes de RMC Sport.

Avant de poursuivre : «Ne me faites pas un rapprochement et ne me ‘frittez’ pas avec Deschamps. Je parle de tous ceux qui donnent leur avis, les copains des copains, ceux qui ont un intérêt. Il n’y a aucune véritable franchise dans tout ça. Le Ballon d’or, on n’en a rien à faire ça n’intéresse personne. Il y a toujours des discussions, c’est le propre d’une élection mais quand tu commences à devoir faire parler les copains des copains pour faire une espèce de lobbying, c’est que ce n’est pas si évident que ça et que tu ne le mérites pas forcément plus que les autres. Les uns et les autres me font beaucoup rire dans cette espèce de manège, de lobbying…». Pour Dugarry, c’est l’attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland qui devrait remporter le trophée.