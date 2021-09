FC Barcelone : Ronald Koeman répond aux attaques de Miralem Pjanic

Prêté au Besiktas pour une saison, Miralem Pjanic n’a pas été tendre avec son ancien entraîneur au Barça, Ronald Koeman. Le milieu de terrain de 31 ans lui avait notamment reproché de ne pas s’intéresser aux joueurs qui ont moins de temps de jeu, ce qu’il avait décrit comme « l'une des choses les plus grossières que je n'ai jamais vues, pour moi, c'est un très grand manque de respect. »

Koeman lui a répondu ce mercredi. L’entraîneur néerlandais pense que « c'est un peu de frustration de la part du joueur, ce que je comprends. Mais dans notre façon de jouer, dans notre idée avec le ballon et sans le ballon, il a perdu le duel avec les autres milieux de terrain. Et c'est tout, je lui souhaite le meilleur. Ça a été compliqué, on a essayé, on a essayé et on a vu qu'il y a d'autres joueurs meilleurs que lui », a-t-il déclaré, rapporte Mundo Deportivo.