La réponse cinglante du Real Madrid à la rumeur Mauro Icardi

Dans le cadre de la reprise du championnat d’Espagne et de son déplacement sur la pelouse de Cadix dimanche (18h30), le Real Madrid ne pourra compter que sur un seul attaquant de pointe, Joselu. La raison ? Le club merengue fait face à une vague de blessés sans précédent et c’est son secteur offensif qui est davantage touché avec les récents forfaits de Vinicius Jr et Rodrygo. Conséquence, le média turc Fotomaç a annoncé la veille que la formation espagnole, en quête d’un numéro 9, serait prête à passer l’action pour Mauro Icardi qui réalise un début de saison canon avec le Galatasaray (20 matchs, 15 buts toutes compétitions confondues cette saison).

Une rumeur rapidement tuée dans l’œuf par la direction madrilène. À en croire les informations de Defensa Central, celle-ci s’est montrée catégorique et n’envisage pas de débourser le moindre centime pour l’Argentin, estimé à 15 millions d’euros. «Nous avons déjà signé 20 joueurs avec tout ce qui se dit dans les médias», aurait-on déclaré au sein du board madrilène qui devra sans doute prendre son mal en patience.