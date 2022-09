FC Nantes : un salarié en garde à vue

Stupeur au FC Nantes. Alors que ça ne va pas trop sportivement en ce début de saison avec un Trophée des champions perdu, une victoire en sept matchs de Ligue 1 et une 15e place au classement, dans les coulisses des Canaris, ça ne sent pas bon non plus.

En effet, Télénantes informe ce matin de la garde à vue d'un salarié du FC Nantes durant la semaine pour vol, recel de maillots et d'équipements sportifs. D'autres suspects impliqués doivent être entendus à propos de cette affaire. A suivre...