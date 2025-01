FC Barcelone : Hansi Flick répond à la décision polémique du CSD

Le FC Barcelone pousse un grand ouf de soulagement. Pour l’instant car la décision du Conseil supérieur du sport espagnol (CSD) de permettre aux Catalans d’inscrire et de faire jouer Dani Olmo et Pau Victor ne passe pas du tout auprès de la Liga et des autres clubs espagnols. Le séjour des Culés en Arabie saoudite pour la Supercoupe d’Espagne aura été centré sur cette affaire qu’Hansi Flick souhaite mettre derrière lui. En conférence de presse à la veille de la finale contre le Real Madrid, l’entraîneur allemand a balayé la polémique d’un revers de main pour se concentrer sur le match qui l’attend.

La suite après cette publicité

«C’est ce que j’ai dit à l’équipe. S’il y a beaucoup de bruit à l’extérieur, il faut être plus fort. Pour nous, c’est une saison phénoménale. Nous nous en sommes très bien sortis dans l’ensemble. En fin de compte, il est très important pour nous d’être concentrés et de ne pas penser à ce qui se passe à l’extérieur. C’est ce que nous avons fait contre l’Athletic (en demi-finale, ndlr), et nous pouvons faire beaucoup mieux contre le Real Madrid. Nous devons être ensemble, forts, avec toutes les parties et toutes les situations», assure le technicien de 59 ans.