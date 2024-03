EdF : Didier Deschamps est embêté pour l’OM

La France s’est imposée dans la douleur hier soir face au Chili avec une victoire 3-2. Un match plus convaincant que celui contre l’Allemagne quelques jours plus tôt. Mais l’équipe de France a perdu des joueurs sur blessure. Eduardo Camavinga s’est fait une entorse à la cheville gauche, et a cédé sa place à Mattéo Guendouzi, acclamé pour son retour au Vélodrome. En début de match, c’est Jonathan Clauss qui a dû être remplacé. Victime certainement d’une déchirure de l’ischio de la cuisse gauche, le latéral droit olympien devrait manquer les prochaines semaines de compétition avec son club et notamment le Clasico dimanche. Un coup dur pour l’OM et son entraîneur Jean-Louis Gasset, présent dans les travées du Stade Vélodrome. Didier Deschamps l’a croisé et a raconté son échange avec le coach olympien à la fin du match.

« J’ai croisé Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant, ils m’ont demandé si je pouvais leur prêter quelques latéraux même si je n’en ai plus beaucoup non plus… » a d’abord ironisé le sélectionneur de l’équipe de France. Il a ensuite été plus désolé : « c’est regrettable, il sort d’une série de matches, de voyages, ça se voit. J’espère que ça ne sera pas trop grave pour Jonathan ».