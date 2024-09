Barça : Frenkie de Jong règle ses comptes

Frenkie de Jong brise le silence. Écarté des terrains depuis le mois d’avril en raison d’une grave blessure à la cheville, l’international néerlandais a pu lire tout et son contraire à son sujet dans la presse. Salaire à 37 millions d’euros brut par saison, refus de se faire opérer contre l’avis médical du Barça… Un procès d’intention qui a d’une certaine façon écorné l’image du joueur, agacé et contraint de donner sa version des faits. Dans un entretien accordé au média Barça One ce dimanche, l’ancien joueur de l’Ajax a tout nié en bloc.

«Ils ont beaucoup parlé de moi, disant que je ne voulais pas me faire opérer alors que j’étais extrêmement bien payé. On a dit que je touchais un salaire de 37 millions d’euros, ce qui est totalement faux ! On est très, très loin de ça. Je ne suis pas près de gagner cette somme, j’en suis extrêmement loin. Je comprends les gens qui sont frustrés parce qu’ils pensent que je suis payé beaucoup d’argent», a exprimé le joueur de 27 ans. Des propos visant directement la presse catalane, connue pour être à la solde du Barça.

Il n’a pas non plus l’envie de partir

En ce qui concerne son refus de se faire opérer de cette cheville récalcitrante, déjà touchée trois fois ces dernières années, de Jong a affirmé qu’il s’agissait d’une décision prise avec l’assentiment de son club : les gens pensent que je gagne beaucoup d’argent, que je n’ai pas souhaité me faire opérer, que j’étais en vacances, que je ne m’entraînais pas… Mais c’est faux. Tout le monde au club était d’accord pour dire que la meilleure solution était de ne pas recourir à l’opération. Avoir trois blessures à la même cheville, cela m’a causé un certain traumatisme mental.»

Aujourd’hui, le milieu de terrain dit aller mieux, et trépigne d’impatience à l’idée de refouler les pelouses : «Je reprends progressivement confiance en moi pour frapper dans le ballon, mettre de l’engagement. Je serai bientôt de retour. C’est très frustrant pour un joueur qui respire le football d’être à l’écart. Être capitaine du Barça ? C’est une fierté. Je vais tout donner comme toujours et essayer de donner le bon exemple aux gens et à mes coéquipiers», a-t-il conclu. Une façon, aussi, de couper court aux futurs rumeurs sur son avenir, comme c’est maintenant le cas depuis plusieurs étés. Sous contrat jusqu’en 2026, de Jong semble bien parti pour l’honorer jusqu’au bout.