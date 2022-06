Pays-Bas : Matthijs De Ligt évoque l'avenir de Frenkie de Jong

Actuellement présent en sélection, le défenseur central hollandais, Matthijs de Ligt a été interrogé par ESPN sur l'avenir de l'un de ses amis et coéquipier en sélection : Frenkie de Jong, pressenti pour rejoindre Manchester United. «il n'a rien dit. Mais c'est un joueur extraordinaire et tout le monde sait combien il est important pour l'équipe.»

Frenkie de Jong pourrait retrouver Erik Ten Hag chez les Red Devils, un entraineur que lui et De Ligt connaissent bien depuis leur temps commun à l'Ajax Amsterdam. Le défenseur de la Juventus a en tout cas confiance en la réussite de son ancien coach : «c'est quelqu'un qui aime son métier et qui aime travailler.Il veut tout faire pour que son équipe joue mieux. Il s'intéresse vraiment aux détails. Cela fait de lui un très bon entraîneur qui améliore les joueurs. Il a beaucoup de qualités pour réussir et nous devrons voir comment il se comporte.»