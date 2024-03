Tirage au sort de la Ligue des champions : le vestiaire du PSG désigne son adversaire idéal

Le PSG rêve plus grand. Depuis l’arrivée de QSI dans la capitale française, les pensionnaires du Parc des Princes espèrent soulever un jour la Ligue des champions. Pourquoi pas cette saison 2023-24. Après avoir éliminé la Real Sociedad, le club francilien est qualifié pour les 1/4 de finale de la plus belle des compétitions européennes. Ce vendredi, les troupes de Luis Enrique vont enfin connaître l’identité de leur adversaire.

7 solutions, 1 adversaire

Et il y a sept choix possibles. En effet, le Paris Saint-Germain peut croiser le fer avec Manchester City, Arsenal, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid. Quoi qu’il se passe lors du tirage au sort, ce sera une belle affiche. Mais à ce stade de la compétition, certains concurrents font un peu plus peur que d’autres. C’est le cas du tenant du titre, Manchester City.

Dans l’intimité du vestiaire parisien, certains éléments jugent qu’il serait possible de faire quelque chose sur une confrontation mais que cela serait plus compliqué sur deux rencontres face aux Citizens explique L’Equipe. Toujours selon le quotidien sportif, les champions de France ont, en revanche, une grosse préférence concernant l’adversaire qu’ils veulent croiser. Il s’agit du Borussia Dortmund.

Le BVB a la préférence des Parisiens

Les Allemands ont déjà croisé la route du PSG cette saison lors de la phase de poules. Lors du match aller, les Marsupiaux s’étaient imposés 2 à 0 à Paris. Au retour, les deux formations s’étaient quittées sur un match nul (1-1). Malgré ces résultats peu avantageux, les coéquipiers de Kylian Mbappé estiment que ce serait le meilleur tirage possible. Et ce ne sont pas les seuls puisque les supporters du Barça aimeraient affronter le BVB et éviter une tête d’affiche.

Pour la suite de la compétition, si la chance est là au tirage, les Franciliens préféreraient tomber ensuite sur Arsenal ou le FC Barcelone. Le PSG, qui aimerait recevoir lors du match retour, n’a pas son destin entre les mains. Même chose pour ses adversaires dont certains ne veulent pas tirer l’équipe française. En Espagne, notamment au Barça, ou encore en Allemagne, où on se méfie particulièrement de la menace Kylian Mbappé, on souhaite éviter le PSG. Réponse à 12 heures en direct sur notre site.