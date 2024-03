Tirage au sort de la Ligue des champions : le PSG et la menace Kylian Mbappé inquiètent l’Europe

Demain, tous les yeux seront rivés sur Nyon, en Suisse. C’est là-bas que se déroulera le tirage au sort des 1/4 de finale, ainsi que des 1/2 finale et de la finale de la Ligue des Champions. Le tenant du titre, Manchester City, sera de la partie, tout comme le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Arsenal, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, qui se sont tous qualifiés. Dernier représentant tricolore en C1, le club de la capitale attend avec impatience de connaître l’identité de son futur adversaire.

La Catalogne espère éviter Paris

Nos confrères de L’Équipe ont réalisé un sondage pour déterminer quel est le pire et le meilleur adversaire pour les Parisiens. 82% des votants estiment qu’il faut éviter Manchester City, qui a remporté le titre l’an dernier. En revanche, 63% des personnes interrogées pensent que le BVB, déjà croisé durant la phase de poules, est le concurrent le plus abordable. Vient ensuite le FC Barcelone (11%). Mais au sein des pays encore en lice dans la plus prestigieuse des compétitions, le PSG inspire parfois la crainte. C’est le cas en Espagne, qui a encore trois représentants en lice.

En Catalogne, Sport a réalisé un sondage concernant le futur adversaire du Barça en C1. Sur plus de 13 000 votants, 47% veulent défier Dortmund. En revanche, ils ne souhaitent pas du tout affronter le Bayern Munich et le PSG, qui totalisent chacun 5% des voix. Mundo Deportivo craint les Skyblues, le Real Madrid…et Paris. «Le PSG des ex-Culés Luis Enrique et Ousmane Dembélé est une autre menace aux côtés de Kylian Mbappé , qui espère quitter Paris avec la première Ligue des Champions après que le projet qatari, lancé en 2012, n’ait réussi qu’à terminer vice-champion continental en 2020.»

City un peu plus craint que le PSG à Madrid

La publication catalane, qui a révélé que le vestiaire blaugrana préfère éviter Manchester City, poursuit : «au cours des derniers mois, la candidature de l’équipe de Luis Enrique s’est imposée complètement lors d’un huitième de finale de la Ligue des Champions maîtrisé contre la Real Sociedad.» Du côté de Madrid, où les Merengues et les Colchoneros sont toujours en lice, les avis divergent. Journaliste pour Fichajes.com, Lluis Arienzo nous a confié : «je crois que le rival à éviter est Manchester City. C’est le club le plus fort parmi tous ceux qui sont qualifiés.»

Il poursuit : «ils ont un bon entraîneur et une bonne équipe, surtout en attaque. Mais le PSG est aussi l’un des rivaux les plus coriaces. Ils ont Kylian Mbappé, qui est le joueur le plus dangereux. Ils ont aussi Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, qui sont de bons joueurs.» Journaliste pour Relevo, Sergi Santos, lui, nous a avoué : «pour le Real Madrid, le concurrent le plus dangereux est Manchester City. Ces dernières années, le PSG a parfois bien réussi aux Merengues. Mais logiquement, ils préfèrent éviter Paris malgré. Ils considèrent le club français comme un rival, même si le plus coriace pour eux est City. »

L’Allemagne et la menace Mbappé

En Allemagne, où le Bayern Munich et le Borussia Dortmund poursuivent l’aventure, affronter le PSG n’est pas forcément perçu comme une bonne nouvelle. «Je pense que le PSG est parmi les adversaires les plus dangereux,» admet David Hamza, journaliste pour Fussball Transfers, avant d’ajouter : «ils ont peut-être un peu plus faim de victoire dans cette compétition qu’ils veulent gagner. Un peu plus que le Real Madrid et Manchester City, qui ont remporté le trophée récemment. Le PSG attend toujours de remporter la Ligue des champions donc ça jouera. »

Il a ensuite précisé : «Kylian Mbappé est de loin le joueur le plus dangereux et le plus important pour eux. Il peut décider du match à lui tout seul avec une action brillante. Je pense qu’il adorerait dire au revoir au PSG avec une victoire en Champions League.» Ce qui est un vrai danger pour les Allemands. Du côté de l’Angleterre, où Arsenal et Manchester City sont les derniers représentants, le PSG ne laisse personne indifférent. Le Manchester Evening News a écrit à ce sujet : «il reste désormais huit équipes en Ligue des champions et City espère éviter l’un des gros clubs en quart de finale.»

L’Angleterre s’interroge

Le MEN ajoute : «le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le Real Madrid ont tous assuré leur place dans les huitièmes de finale la même semaine que City. L’un ou l’autre des trois offrirait une savoureuse confrontation européenne le mois prochain.» Pour le média anglais, le club tricolore figure donc parmi les équipes à éviter si possible. Du côté de Londres, les Franciliens interrogent. «Le PSG reste une équipe avec beaucoup de talent et qui a presque déjà remporté le titre en Ligue 1», écrit Football London avant d’en dire plus.

«Kylian Mbappé pourrait partir cet été, mais il cherchera à remporter ce trophée légendaire pour justifier la raison pour laquelle les Parisiens ont dépensé autant d’argent pour lui. Ils ont confortablement éliminé la Real Sociedad de Kieran Tierney en huitièmes de finale 4-1 au total, mais Arsenal peut certainement être favori contre les champions de France malgré leur qualité. En dehors de Mbappé, les buts diminuent considérablement avec de grosses sommes d’argent dépensées pour Goncalo Ramos et Randal Kolo Muani.» Inquiétant pour certains, le PSG de Luis Enrique et Kylian Mbappé sera fixé demain sur son sort.