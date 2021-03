PSG : Leonardo a sondé Mino Raiola pour Paul Pogba

La suite après cette publicité

Et si le milieu de terrain tant recherché, c'était lui ? Depuis des années, le PSG piste un élément de qualité pour renforcer son entrejeu. « On a peut-être besoin d'un peu de centimètres » reconnaissait l'an dernier Leonardo en évoquant le manque de taille dans ce secteur. Cela tombe bien puisque parmi les profils pistés, cette année pour le mercato estival, revient en bonne place le champion du monde français de Manchester United, Paul Pogba.

À 27 ans, l'international tricolore n'est pas épargné par les pépins physiques cette saison avec les Red Devils. Auteur de trois buts et une passe décisive en Premier League, et alors qu'il avait retrouvé la pleine possession de ses moyens, le milieu de terrain est absent des terrains depuis plus d'un mois pour une blessure à la cuisse droite. Malgré tout, l'ancien havrais figure sur les tablettes des plus grands clubs européens, comme la Juventus, qui a entamé des discussions avec son entourage, et donc le PSG. La direction parisienne et Leonardo ont déjà sondé son agent Mino Raiola et mis quelques jalons sur ce dossier. Selon nos informations, les derniers contacts sont récents et le tricolore ne serait pas contre une arrivée dans la capitale française. L'intérêt parisien arrange bien les affaires Raiola qui souhaiterait faire monter les enchères avec les différents clubs intéressés. Le directeur sportif brésilien chercherait un 8 et un latéral droit en priorité pour le prochain mercato.

Leonardo prêt à se séparer de Gueye et Herrera

Favorable à son départ, Mino Raiola, son super agent italien avait annoncé en décembre dans une interview dans le journal italien Tuttosport qu'entre le champion du monde et Manchester United, l'histoire était finie : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United, il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato. » Après avoir digéré le fait de ne pas être parti en juillet, Pogba ne devrait pas laisser la fenêtre se refermer cette fois.

Et pour faire de la place à la « Pioche », dans un effectif parisien déjà bien rempli au milieu, Leonardo aimerait profiter de la fenêtre estivale pour tenter de se délester de quelques joueurs, notamment Ander Herrera et Idrissa Gueye. Des éléments non-indispensables à ses yeux. La puissance physique de Pogba (1m91), sa capacité à casser les lignes adverses et à marquer des buts en font un milieu moderne, complet, et polyvalent. Il apporterait un profil différent à cet effectif parisien. Le milieu mancunien est un joueur apprécié par Mauricio Pochettino qui verrait d’un bon œil l’arrivée de l'international français.