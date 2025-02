Brest - PSG: les compositions officielles

Les barrages de Ligue des Champions débutent avec un choc 100% français ! Brest reçoit sur la pelouse du Roudourou, le Paris Saint-Germain, ce mardi à 18h45. Les Brestois s’articulent en 4-3-3 avec Bizot aux cages. Lala, Chardonnet, Coulibaly et Haïdara sont en défense. Au milieu de terrain, on retrouve Camara, Lees-Melou et Magnetti. Et enfin, Sima, Ajorque et Faivre vont animer l’attaque brestoise.

Les Parisiens s’organisent en 4-3-3 avec Donnarumma aux cages. Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes sont en défense. Au milieu de terrain, on retrouve Ruiz, Vitinha et Neves. Et enfin, Doué, Dembélé et Barcola vont animer l’attaque parisienne.

Les compositions:

Brest: Bizot - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Sima, Ajorque, Faivre

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Barcola