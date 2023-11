Zinedine Zidane dévoile le nom de son adversaire le plus redouté

Retraité des terrains depuis 2006 et la finale de la Coupe du Monde perdue contre l’Italie, Zinédine Zidane reste une star du football très écoutée. Rare dans les médias, le champion du monde 1998 s’est livré à un jeu de questions-réponses avec Lionel Messi pour leur équipementier respectif. À cette occasion, Zizou a dévoilé l’adversaire le plus difficile qu’il a connu dans sa carrière.

« Le plus dur… Bon, pas le plus dur, mais le plus difficile. Dans le sens où il était très bon, pas dans le sens méchant où il voulait te faire mal. Le plus difficile, c’était Paolo Maldini parce qu’il était très intelligent sur le terrain. Des fois, j’étais en face de lui… Il y avait (Lilian) Thuram aussi. Mais lui il était dur (rires). Quand tu l’as dans ton équipe, tu es content », a-t-il déclaré dans cet entretien diffusé sur la chaine Youtube d’adidas.