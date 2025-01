Strasbourg va s’offrir une pépite sénégalaise

Strasbourg devrait prochainement enregistrer l’arrivée d’un talent sénégalais. Selon Taggat, média très renseigné sur le football local, l’ailier de 17 ans Yaya Diémé devrait rejoindre le RCSA à partir de janvier 2026, c’est-à-dire lorsqu’il aura 18 ans.

Né en 2007, Diémé était suivi par plusieurs clubs européens, mais un accord a bel et bien été trouvé avec le Racing. Il signera un contrat de 4 ans et demi et participera à des stages entre Chelsea et Strasbourg afin de se préparer à son intégration.