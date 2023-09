OL - PSG : Jean-Michel Aulas présent au Groupama Stadium

Après une semaine plus que mouvementée à l’Olympique Lyonnais, marquée par le nouveau clash entre Jean-Michel Aulas et John Textor mais aussi le départ de Bradley Barcola, les joueurs de Laurent Blanc s’apprêtent à disputer une rencontre capitale contre le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium, pour la 4ème journée de Ligue 1. Si John Textor sera absent en raison du Labor Day, fête du travail importante aux Etats-Unis célébrée le premier lundi de septembre pour honorer et reconnaître le mouvement ouvrier américain, un autre grand monsieur sera de la partie.

Et pour ce match de gala, les Gones vont pouvoir compter sur un invité de marque puisque l’ancien président légendaire Jean-Michel Aulas sera bel et bien présent dans les travées du stade. Mais pour la première fois, il ne sera pas assis dans la loge personnelle de 20 places comme à son habitude depuis 36 ans mais juste dans le secteur présidentiel classique aux côtés de 400 autres invités de marque. En tout cas, l’ancien dirigeant de 74 ans devrait probablement reprendre la parole.