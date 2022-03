Justice : 3 ans de prison ferme requis contre Tony Vairelles !

Ancien buteur emblématique de Nancy et du RC Lens, Tony Vairelles (48 ans) va-t-il passer par la case prison ? Interpellé avec trois de ses frères le 23 octobre 2011, Vairelles est accusé d’être impliqué dans une fusillade qui s’est déroulée à l’entrée d’une boîte de nuit (les 4 As) à Essey-lès-Nancy.

Onze ans après les faits, le procès de l’ex-star des Sang-et-Or s’est ouvert ce mois-ci à Nancy. Et la justice pourrait taper fort. L’Est Eclair révèle en effet que le procureur François Pérain a requis trois ans de prison ferme (sans mandat de dépôt) contre Tony Vairelles et l’un de ses frères, Fabrice. Et six mois ferme contre les deux autres frères, Jimmy et Giovan. Les avocats doivent désormais faire leurs plaidoiries.