Schalke 04 : bataille à trois pour récupérer Amine Harit !

Lorsqu'il est arrivé à Schalke 04 en provenance du FC Nantes en 2017, Amine Harit n'imaginait pas une seconde que quatre ans plus tard, son expérience dans la Ruhr virerait autant au cauchemar. Si tout avait bien commencé pour le natif de Pontoise en Allemagne jusqu'à la fin de la saison dernière (6 buts et 4 passes décisives en 25 matches de Bundesliga en 2019-20), les derniers mois passés à Schalke sont terribles pour l'international marocain.

Malgré quelques fulgurances (2 buts et 5 passes décisives en 31 matches), Amine Harit n'a rien pu faire pour extraire son club de la médiocrité et l'empêcher de terminer à la dernière place de Bundesliga. A 23 ans, l'ancien Nantais, sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2024, sait qu'il doit quitter Schalke pour rebondir et retrouver le niveau qui était le sien il y a encore peu de temps. Retrouver un club européen, en pleine confiance, dans un effectif de qualité et avec un coach qui lui donnera confiance sont autant de critères qui seront prépondérants dans son choix.

Villarreal est intéressé, un temps d'avance pour l'AC Milan et le Napoli

Cela tombe bien, les candidats intéressés à l'idée de récupérer Harit sont nombreux. Si aucun club français (plusieurs ont pris quelques renseignements sans aller plus loin) ne fait vraiment le forcing, ce n'est pas le cas de Villarreal en Espagne qui est très chaud sur le joueur depuis plusieurs mois. Comme nous l'évoquions en toute fin de mercato d'hiver, le tout récent vainqueur de la Ligue Europa avait fait une offre de prêt pour le joueur, mais Schalke avait alors refusé l'opération. Unai Emery est toujours séduit par le profil du joueur et en a fait l'une de ses priorités pour le mercato estival.

Si le sous-marin jaune est sur les traces d'Harit, c'est en Italie que l'avenir du joueur pourrait s'écrire. L'AC Milan est très chaud sur le joueur, de même que le Napoli qui s'est récemment manifesté très concrètement pour attirer le joueur. Reste désormais à connaître la position de Schalke 04 sur le sujet. Selon nos informations, le club qui évoluera la saison prochaine en deuxième division allemande devrait réclamer autour de 10 M€ pour céder son joueur.