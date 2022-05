Corentin Tolisso annonce la couleur pour son mercato

L'histoire d'amour s'est officiellement achevée ce lundi. Après cinq années de bons et loyaux services, mais surtout des titres en pagaille (1 Ligue des Champions, 1 Mondial des Clubs, 5 Bundesligas, 2 Coupes d'Allemagne et 4 Supercoupes d'Allemagne), Corentin Tolisso (27 ans) a quitté le Bayern Munich à l'issue de son contrat. Loin d'être amer, le milieu de terrain est pressé et motivé à l'idée d'entamer «un nouveau cycle», comme il l'a confié à nos confrères de L'Équipe.

Et alors que sa situation lui offre l'embarras du choix (l'AS Roma, l'Inter, le Real Madrid ou encore Tottenham ont été annoncés ces derniers mois), le champion du monde 2018 a affiché ses envies, sans se cacher, avec une sacrée dose d'ambition. «Je veux aller dans un club jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées. L'Angleterre, avec l'intensité, me plairait mais je ne m'interdis aucun championnat. Je sais de quoi je suis capable. Je sais à quel point le changement de vie, le changement d'air, va me faire du bien», a-t-il lâché.

Les Bleus en ligne de mire

Avec un objectif clair en tête : le Mondial 2022 au Qatar avec les Bleus. «Oui, c'est un objectif. Il faut signer dans un club, y jouer, et être bon», a confié l'international tricolore (28 sélections, 2 réalisations), conscient qu'avec la forte concurrence à son poste (Aurélien Tchouameni, Matteo Guendouzi, etc.), il lui faudra être performant sur la durée pour convaincre Didier Deschamps.

Des paramètres qui éliminent de fait la piste d'un retour à l'Olympique Lyonnais, son club formateur ? «Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des champions et de la gagner encore une fois. Je veux prendre la meilleure décision pour moi, ma famille et sortir de cette spirale», a-t-il répondu. Les supporters de l'OL devront donc sans doute se résoudre à voir Corentin Tolisso briller encore quelques saisons ailleurs avant de croire vraiment à un retour.