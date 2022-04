Nantes : Waldemar Kita démonte le projet de reprise porté par Mickaël Landreau

Patron du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita n’est pas ce que l’on peut appeler un propriétaire aimé des supporters jaune-et-vert. Conspué, l’homme d’affaires a souvent droit à un accueil gratiné à la Beaujoire les jours de match. Et récemment, un projet de reprise emmené entre autres par Mickaël Landreau a été fortement soutenu par de nombreux amoureux des Canaris. Mais pour Kita, ce projet n’a rien de sérieux.

« J'ai déjà répondu à plusieurs reprises. Si quelqu'un sent qu'il peut porter le club financièrement et assuré et qu'il est meilleur, pas de problème je suis ouvert. Je suis ouvert à toutes les propositions, mais il faut que cela soit sérieux. On ne vend pas ou on n'achète pas le club par l'intermédiaire des médias. Ce n'est pas sérieux. Je ne suis pas là pour discuter du prix. Si on veut en parler, c'est autour d'une table comme un vrai chef d'entreprise. Certaines choses vont trop loin. Monsieur Landreau est venu dans mon bureau il y a 7 ans. Il voulait être président délégué du club et virer tout le monde dont mon fils. Je lui ai dit non et15 jours après il était entraîneur de Lorient. Qu'a fait de mal mon fils? Il a sûrement un niveau supérieur à ce genre de personnages. Ce n'est pas sérieux Monsieur Landreau », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.