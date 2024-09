L’exploit des clubs français enchante la presse, le retour d’Ansu Fati enflamme l’Espagne

Débuts quasi parfaits pour les clubs français

Au lendemain de la sortie du film de la LFP sur le «football à la française», nos représentants ont su représenter à merveille nos couleurs sur la scène européenne ! Après Lille et PSG, c’était au tour de Monaco et de Brest de rentrer en scène et leurs débuts ont été plus que réussis. On démarre avec Monaco qui est «en plein rêve» comme le placarde Monaco-Matin ce vendredi matin. Les hommes d’Adi Hütter ont créé l’exploit en battant le Barça d’Hansi Flick. Une victoire 2-1 facilitée par l’expulsion très tôt d’Eric Garcia. Porté par ses deux jeunes Akliouche et Ilenikhena, 22 ans et 18 ans, l’ASM a frappé le grand coup de cette première journée de Ligue des Champions. Brest aussi est «bien lancé» comme le relaye Le Télégramme après sa victoire 2-1 face à Sturm Graz. La première de l’histoire du club en Ligue des Champions n’a pas pétrifié les hommes d’Eric Roy, loin de là. Le club breton a joué comme il sait faire et a fini par l’emporter face au club autrichien grâce à des buts de Magnetti et Sima. «Brest et Monaco dans le rythme», résume La Provence après cette belle première journée pour nos clubs français en Ligue des Champions. Le bilan est de 3 victoires et d’une défaite, plutôt pas mal !

Ansu Fati, 389 jours après

En Catalogne, le réveil a été ô combien compliqué à la suite du revers du Barça face à Monaco. Après la défaite 3-0 lors du trophée Joan Camper, les Blaugranas se sont donc encore inclinés face aux Monégasques. On peut dire qu’ils se sont tiré une balle dans le pied avec «l’erreur fatale» de ter Stegen, comme le placarde Mundo Deportivo. Auteur d’une relance terriblement dangereuse, le gardien allemand a mis en énorme difficulté Eric Garcia, expulsé à la suite de l’action. À 10 contre 11 pendant près de 80 minutes, le Barça n’a pas su inverser la tendance et concède sa première défaite de la saison. S’il faut retenir des points positifs dans cette rencontre côté barcelonais, c’est le retour d’Ansu Fati ! «389 jours après», l’ex-prodige de la Masia est réapparu sous la tunique des Culés, s’enflamme Sport. Ansu Fati se sent de nouveau Culé, affirme Mundo Deportivo. Rentré à la 88ème, l’Espagnol n’a pas eu le temps de s’illustrer, mais ça a suffi à combler de joie la presse catalane.

David Raya sauve Arsenal

Opposé à l’Atalanta, Arsenal a déçu. Si les hommes d’Arteta ont dominé la rencontre, ils ont fait preuve d’un énorme manque de créativité offensive et ont dû se contenter d’un triste match nul 0-0. En réalité, le club londonien s’en sort très bien et peut remercier son héros du soir, David Raya. Comme vous pouvez le voir sur la Une du Daily Express, l’Espagnol a été auteur de «l’arrêt du siècle» ! Le gardien d’Arsenal a repoussé dans un premier temps le penalty de Retegui, avant de s’envoler pour détourner la tentative de la tête de ce dernier. Une double parade exceptionnelle qui fait les gros titres de la presse anglaise. «Hip hip hoo Raya», s’amuse le Daily Star. Pour le Daily Mail, Raya a été à la «rescousse» d’un Arsenal décevant. Les hommes d’Arteta vont devoir se ressaisir dans deux semaines face au PSG.