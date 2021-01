FC Barcelone : le cas Eric Garcia fait polémique en interne

La suite après cette publicité

Tous les médias catalans sont unanimes ce samedi : Eric Garcia ne sera pas recruté cet hiver. Après la réunion de vendredi entre Carles Tusquets, le président intérimaire, et les trois candidats aux élections qui auront lieu en mars (Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font), les quatre hommes se sont mis d'accord sur un point : le club n'est pas en mesure de recruter le Citizen, ou du moins ne peut pas le recruter sans se mettre encore plus en danger. Son arrivée, validée par les trois candidats, est donc décalée pour le mois de juin.

Une décision prise pour des raisons financières, alors que les Mancuniens réclamaient 5 millions d'euros. Mais cette décision passe mal. Mundo Deportivo explique ainsi que cette décision n'a pas été apprécié par Ronald Koeman et son staff, et par tous les responsables du côté sportif de façon général. Pour l'entraîneur néerlandais, c'est une erreur de ne pas être passé à l'attaque dès maintenant, notamment à cause des limites de son effectif en défense et des blessures récurrentes de certains joueurs.

Koeman n'a pas apprécié

L'arrivée d'Eric Garcia était considérée comme prioritaire par le tacticien néerlandais, et il espérait au moins être briefé par les candidats à ce sujet. De son côté, Sport explique que Koeman et Ramon Planes, le secrétaire technique, continuent de penser qu'il faudra renforcer l'arrière-garde cet hiver et commenceront donc à travailler sur de nouvelles pistes. Plusieurs noms vont être proposés dans les prochains jours.

Mais au vu de la situation, il devrait donc s'agir de renforts à très bas coups, probablement sous forme de prêt. Le nom d'Ezequiel Garay, l'ancien défenseur de Valence sans contrat actuellement, est par exemple souvent revenu ces dernières semaines. Ronald Koeman et ses hommes ne doivent donc pas s'attendre à voir de grands noms débarquer...