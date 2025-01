PSG : Gianluigi Donnarumma évoque la concurrence avec Matvey Safonov

Titularisé dans les buts parisiens lors de la victoire du PSG contre l’ASSE (2-1), dimanche soir, Gianluigi Donnarumma a vécu une soirée plutôt tranquille malgré un but encaissé sur un coup franc de Zuriko Davitashvili. Interrogé en zone mixte après la rencontre, le dernier rempart italien est revenu sur la concurrence actuelle avec Matvey Safonov.

«Je me sens très bien, je joue tranquille, avec la tête tranquille, le coach décide et ça c’est la vérité. Avant le match on regarde qui joue mais c’est tranquille, je me sens très bien ici et après le coach décide», a notamment déclaré le Transalpin, visiblement serein malgré l’importance prise par le Russe de 25 ans.