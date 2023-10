Mercato : les 3 nouveaux joueurs suivis par le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Comment juger le début de saison du FC Barcelone ? Pour l’instant, c’est plutôt honnête, dans la mesure où le Barça est toujours invaincu en Liga. Troisième au classement, l’écurie entraînée par Xavi n’est qu’à trois points du leader, le Real Madrid, et a remporté ses deux premières rencontres de Ligue des Champions. De plus, les Barcelonais peuvent être optimistes quant à l’avenir, avec l’explosion de Lamine Yamal notamment, qui a prouvé être un joueur de présent et de futur, alors que João Félix s’avère aussi être un sacré atout pour le champion d’Espagne en titre.

Seulement, le club est dans une situation toujours aussi compliquée sur le plan financier. L’attaquant portugais, dont le prix aurait même été fixé à 80 millions d’euros, n’est ainsi pas certain de rester, même si Deco et Xavi seraient ravis de le voir signer définitivement s’il reste à ce niveau. Comme l’explique Mundo Deportivo, le Barça travaille déjà sur des pistes pour le prochain mercato, a priori abordables sur le plan financier.

À lire

Le Barça a quasiment bouclé l’arrivée d’une nouvelle recrue de poids

Trois belles pistes

Le premier d’entre eux est déjà bien connu, puisque c’est Florian Wirtz, le milieu de terrain de 20 ans du Bayer Leverkusen. Son nom avait déjà été lié au club catalan pour le passé, surtout qu’il s’est déclaré fan du Barça, et les scouts barcelonais l’ont encore supervisé ces dernières semaines. Seulement, son prix risque tout de même d’être assez prohibitif, lui qui a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 10 matchs en cet exercice 2023/2024.

La suite après cette publicité

Vient ensuite Arthur Vermeeren, jeune milieu de terrain belge de 18 ans seulement. La sensation du Royal Antwerp a déjà pu jouer face au Camp Nou avant ce match de Ligue des Champions, conclu sur un lourd succès catalan (5-1), et les dirigeants du Barça en auraient profité pour discuter avec leurs homologues belges. Les rapports réalisés par les scouts sont très convaincants et son prix serait d’environ 20 millions d’euros. Enfin, le troisième joueur pisté par les Catalans est Alan Varela, même si pour l’instant, il n’est pas une piste prioritaire. Le milieu de 22 ans de Porto pourrait cependant être une bonne option pour apporter du nombre dans l’entrejeu, secteur où Xavi veut du renfort cet hiver pour épauler Oriol Romeu, seul milieu au profil défensif de l’équipe actuellement…